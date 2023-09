Milan Primavera, Perrucci: «Emozioni fortissime, perché…». Le parole del giovane rossonero dopo la seconda vittoria stagionale

Ai microfoni del club ufficiale, Vincenzo Perrucci ha parlato dopo la vittoria del Milan Primavera contro il Bologna per 4-1.

LE PAROLE – La squadra è unita, tutti mettiamo quel qualcosa in più per vincere. Emozioni fortissime, perché non è facile al rientro dopo un anno di stop, però penso di essere entrato bene. Sono felicissimo.