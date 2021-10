Milan Primavera, l’allenatore del Porto: «Li abbiamo studiati bene»

Josè Tavares, allenatore del Porto U19, ha rilasciato qualche dichiarazione alla vigilia del match contro il Milan Primavera in Youth League

Il Milan Primavera è alla vigilia del match di UEFA Youth League contro il Porto U19. Le parole dell’allenatore dei portoghesi Josè Tavares.

«Guardiamo a questi giorni con la voglia di prepararci al meglio per vincere la partita, pensando sempre all’avversario e sapendo che il tempo di preparazione non è l’ideale. L’abbiamo fatto in passato, siamo pronti, abbiamo studiato bene il Milan e siamo pronti a presentare la nostra identità collettiva con un occhio alla vittoria. Sarà necessario farlo ogni secondo che siamo in campo per poter vincere, ma siamo ottimisti e sappiamo di essere in grado di raggiungere la vittoria. Ogni volta che il Porto entra in campo, mira a vincere, sia in casa che in trasferta e contro qualsiasi avversario. Guardiamo anche a mantenere la nostra identità e imporre il nostro gioco con l’umiltà di riconoscere le armi e le forze dell’avversario. Se c’è una cosa che questo gruppo ha già dimostrato, è che sono quattro squadre molto equilibrate, molto competenti e con giocatori di talento, come il Porto. Il Milan è una squadra forte fisicamente, con un’alta mentalità competitiva, perché gioca in un campionato con avversari più anziani, ma l’importante è concentrarsi su noi stessi e cercare di imporre il nostro DNA e la nostra voglia di vincere per festeggiare con i nostri tifosi alla fine. Giochiamo per loro, per i soci, per i tifosi, perché possano unirsi a noi nei momenti di lotta e di vittoria»