Milan Primavera: il Sassuolo vince a Cagliari. La classifica preoccupa

Non arrivano buone notizie per il Milan Primavera. Il Sassuolo infatti, ha vinto in casa del Cagliari e ha complicato la classifica. Il punto

Periodo nero per il Milan Primavera. I rossoneri sono stati sconfitti di misura dal Napoli per 2-1, al termine di una prestazione decisamente rivedibile. Oltre a questo, la situazione in classifica adesso è davvero preoccupante perché, nel mentre, il Sassuolo ha ottenuto la prima vittoria stagionale sul campo del Cagliari, grazie alla rete di Samele.

Difatti, con la vittoria dei neroverdi, i rossoneri restano a due punti in classifica e adesso si trovano in ultima posizione senza aver ottenuto ancora un successo in campionato. Inutile dire che ai ragazzi di Giunti serve una scossa importante, che potrebbe far cambiare le sorti di questa stagione fin qui decisamente amara.