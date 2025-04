Milan Primavera, Guidi esalta la società: «Segue i ragazzi a 360°. Basti pensare a questa cosa»

Milan Primavera, mister Federico Guidi in conferenza stampa ha risposto così alla domanda sulla società rossonera

Federico Guidi, mister del Milan Primavera, alla vigilia della finale di Coppa Italia di categoria, nella quale i rossoneri affronteranno il Cagliari è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla domanda relativa alla vicinanza della società in questo bel momento:

LE PAROLE – «Ci sono stati tanti atti di stima per me e i miei ragazzi. Parliamo di un club che segue i ragazzi a 360° e punta ciecamente sul settore giovanile: basti pensare all’esordio in prima squadra di un 2007 come Liberali. Se non hai un club che ci crede queste cose non accadono».