Milan Primavera, Giunti: «Con l’Atletico Madrid vogliamo fare punti»

Federico Giunti, tecnico del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione nel post partita del match contro l’Atalanta. L’allenatore dei rossoneri ha parlato anche della prossima gara di UEFA Youth League contro l’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni.

SULLA SCONFITTA CON L’ATALANTA – «Match deciso da due episodi su calcio d’angolo. Abbiamo pagato la loro grande fisicità, l’Atalanta è davvero forte sotto questo aspetto, leggendo male le situazioni. Ma la squadra mi è piaciuta per atteggiamento: abbiamo fatto un primo tempo buono, aggressivo, mettendoli in difficoltà. Usciamo con la consapevolezza che dobbiamo ancora lavorare tanto ma anche con la convinzione che ci toglieremo delle soddisfazioni: i ragazzi danno tutto in campo e fanno esattamente quello che prepariamo in settimana. A volte contro queste squadre paghiamo dazio ma non dobbiamo scoraggiarci, anzi dare di più e andare avanti. È questione solo di tempo.»

SULLA GARA CON L’ATLETICO – «Abbiamo bisogno di recuperare velocemente energie fisiche e mentali perché vogliamo fare bella figura e possibilmente anche punti.»