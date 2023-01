Milan Primavera, El Hilali: i rossoneri rischiano di perderlo a parametro zero. Le ultime sul capitano rossonero

Il Milan rischia di perdere il proprio capitano. Youns El Hilali, capitano della Primavera, potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero nella prossima estate: il contratto in scadenza al 30 giugno 2023.

Quest’anno per lui 7 gol in 11 presenze fra Youth League e campionato, ma non solo: è andato anche in ritiro con la prima squadra a Dubai, giocando sia contro l’Arsenal che contro il Liverpool nelle amichevoli.