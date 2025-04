Milan Primavera, Guidi in conferenza: «C’è emozione e orgoglio. Non ci vogliamo fermare»

Condividi via email

Milan Primavera, alla vigilia della finale di Coppa Italia di categoria mister Federico Guidi è intervenuto in conferenza stampa

Federico Guidi, mister del Milan Primavera, alla vigilia della finale di Coppa Italia di categoria, nella quale i rossoneri affronteranno il Cagliari è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

EMOZIONE E ORGOGLIO – «C’è grande emozione e grande orgoglio, arrivare in finale vuol dire aver fatto un percorso eccezionale. E soprattutto riuscire a farlo con la squadra più giovane del campionato è un valore aggiunto. Non ci vogliamo fermare, la finale non ci deve bastare».

IMPORTANZA DELLA VITTORIA – «La vittoria è importante quando lavori nello sport. Deve essere usata come strumento per capire che la loro crescita è nella direzione giusta. Cerchiamo con il miglioramento di ogni singolo giocatore di ottenere il successo».

SUL CAGLIARI – «Non perde da circa due mesi, ha battuto tutte le grandi nell’ultimo periodo, è la miglior difesa. Ha giocatori di una fisicità e di un’esperienza differente. Servirà essere pazienti e vorrei veder giocare il Milan con spensieratezza».