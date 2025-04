MN24 – Milan Primavera Cagliari: all’Arena Civica presente Ibrahimovic e non solo. I dettagli

Condividi via email

Milan Primavera Cagliari: per la finale di Coppa Italia, in programma oggi alle 15, presenti anche Ibrahimovic, Moncada e Kirovski

Come appreso da Milannews24, per la finale di Coppa Italia Primavera, in programma oggi alle 15 tra il Milan e il Cagliari, saranno presenti all’Arena Civica anche Zlatan Ibrahimovic, Kirovski e Geoffrey Moncada.

Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile rossonero, parteciperà all’evento sul calcio giovanile organizzato questa mattina in Arena. Per il Milan Primavera quello di oggi potrebbe essere il terzo successo nella competizione.