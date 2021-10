Milan Primavera, Alesi: «Sento tanta fiducia, cerco di dare il massimo»

Il centrocampista del Milan Primavera Gabriele Alesi ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Milan TV

Gabriele Alesi, centrocampista del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di MilanTV. Le sue parole.

SUL SUO RENDIMENTO – «Mi aspettavo più o meno che il ritmo si alzasse e l’intensità più alta. Il mister mi sta dando tanta fiducia perché sto giocando da sotto età. Io cerco di dare sempre il massimo e spero di fare sempre meglio.»

SULLA SQUADRA – «Bisogna prendere fiducia tra di noi e credere di più in noi stessi perché i punti arriveranno, ne sono sicuro perché questo è un buon gruppo.»

COSA MIGLIORARE – «Riguardando le partite notiamo che tiriamo poco e con poca convinzione, quindi ci serve più convinzione nel credere di far gol. L’attacco alla porta e la finalizzazione è quello che ci sta mancando in questo inizio di campionato, ma col tempo sono sicuro che arriveranno i gol e tante altre cose.»

SUL GOL A CENTROCAMPO FATTO NEL 2019 – «Credo che a tutti piace fare gol, poi il gol da centrocampo, visto la situazione, ho provato a tirare ed è andata bene.»

SULLA GARA CON IL NAPOLI – «Mi aspetto una partita veramente intensa e molto dura perché loro sono una squadra molto compatta, molto forte, ma noi cercheremo di dare il massimo e di portare i primi tre punti a casa.»

YOUTH LEAGUE E QUALIFICAZIONE – «Competizione veramente difficile, molto competitiva dove l’intensità si alza ancora di più. Noi dobbiamo cercare di dare ancora più intensità e cercare di portare a casa punti e di cercare la qualificazione per le prossime fasi. Noi siamo il Milan, non possiamo cercare di puntare in basso ma sempre in alto. Tutti vogliamo raggiungere la qualificazione ed andare avanti.»