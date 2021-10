Milan presenta: from Milan to Many, il nuovo progetto rossonero

Il Milan presenta un nuovo progetto che ha lo scopo di sviluppare ulteriormente il brand in giro per il mondo. Ecco di cosa si tratta

Nella giornata di oggi, attraverso i propri canali social e sul sito ufficiale, il Milan ha reso noto il lancio di una nuova iniziativa chiamata “From Milan to Many: watch parties“. Il progetto includerà i tifosi rossoneri presenti in tutto il mondo.

Infatti, questa iniziativa vedrà degli eventi in giro per il mondo, relativi alla visione dei match del Milan, in cui i fan potranno assitere e vincere dei premi a stampo rossonero. Si comincia dal 3 novembre, in occasione di Milan Porto, che sarà vista a EXPO 2020 Dubai dove come testimonial ci sarà Daniele Massaro. Inoltre, insieme a Roc Nation, a New York ci sarà il medesimo evento con la visione del derby contro l’Inter.