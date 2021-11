Milan Porto: Giroud titolare, turn over in difesa. Le ultime

Milan Porto: Olivier Giroud torna titolare per la sfida contro i portoghesi. Pioli fa turn over in difesa in vista del derby di domenica

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di Roma, che i rossoneri devono scendere nuovamente in campo. Milan Porto sarà una sfida molto difficile sotto diversi aspetti, in primis quello di provare a rimontare il girone di Champions che adesso si fa davvero complicato.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Olivier Giroud sarà il perno dell’attacco per domani sera. Non solo, Pioli sta pensando di fare rifiatare anche Kjaer, al suo posto ci sarà Alessio Romagnoli. Tornerà Brahim Diaz dal primo minuto, mentre Krunic potrebbe essere il preferito sulla trequarti per far rifiatare uno tra Leao e Saelemaekers.