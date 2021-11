Roma Milan, il muro Kjaer arriva a 50 presenza in Serie A con i rossoneri

Simon Kjaer festeggia nel migliore dei modi le 50 presenze in Serie A con la maglia del Milan. Il difensore centrale danese sfodera contro la Roma una delle sue migliori prestazioni stagionali, aggiudicandosi il titolo di MVP del match. Per lui in maglia rossonera anche 1 gol, 2 assist e solamente 10 cartellini gialli.

The perfect way to celebrate a contract extension for @simonkjaer1989: the @emirates MVP award goes to our rock-solid Dane 🥇

Il modo migliore per festeggiare il nuovo contratto: Simon Kjær è l'MVP di #RomaMilan 🥇 #SempreMilan pic.twitter.com/prtFc4Qgtq

