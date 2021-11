Milan Porto: dubbi a centrocampo, ecco chi sono i favoriti

Milan Porto: dubbi a centrocampo per Stefano Pioli. Domani in mediana potrebbe rivedersi Tonali, ecco chi rimane fuori in vista del derby

Dubbi a centrocampo per Stefano Pioli in vista di Milan Porto. Oltre al match di domani infatti, il tecnico deve gestire la rosa in vista anche del derby di domenica sera contro l’Inter.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Pioli sta pensando alla mediana composta da Sandro Tonali e Franck Kessié. Penalizzato quindi Bennacer, al momento sfavorito sui primi due. A gara in corso, inoltre, potrebbe rivedersi anche Bakayoko che sta cercando il ritmo gara per entrare in forma.