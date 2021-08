Milan, Pobega ancora sotto esame: decisive le ultime ore di mercato

Milan, nel test di ieri contro il Panathinaikos, Tommaso Pobega è subentrato nel secondo tempo del match: indizio di mercato

Un rebus ancora ben lontano dal considerarsi risolto: il futuro di Tommaso Pobega in maglia rossonera è sempre più in bilico. Nella formazione scelta ieri da Pioli, nell’ultimo e decisivo test del precampionato rossonero contro il Panathinaikos, al giovane centrocampista, sulla linea mediana, è stato preferito Krunic.

Il centrocampista bosniaco ex Empoli, che lo staff rossonero ha sempre considerato un jolly sulla trequarti, è stato schierato al fianco di Sandro Tonali: segno chiaro ed inequivocabile che, nonostante il forfait di Kessie e la condizione non ottimale di Bennacer, il rebus legato al futuro di Pobega, potrebbe essere risolto con una nuova cessione in prestito.