Milan, più Faivre che Corona: poco tempo per chiudere con il Porto

In casa Milan scendono le quotazioni di Jesus Corona. L’affare è troppo complicato per essere chiuso in poco tempo con il Porto

Ultimi giorni di mercato in casa Milan. La priorità per i rossoneri dopo aver chiuso per Bakayoko è quella di regalare a Pioli un altro tassello sulla zona trequarti. Al momento in pole position c’è Romain Faivre del Brest.

Secondo quanto riportato da Tuttosport infatti, il nome di Jesus Corona starebbe scendendo dalle graduatorie. L’affare è infatti troppo complicato da risolvere in poche ore con il Porto, che lo valuta 18 milioni di euro.