Milan, Pioli: «Il club è stato intelligente a fare questo!». Elogi alla società per la costruzione della squadra, ma non solo

Intervistato dal New York Times, il tecnico Stefano Pioli prima della sfida di Champions League tra Milan e Inter della sua giovane squadra:

GIOVANI – «Il club è stato intelligente nel fare in modo che ci fosse un mix (con dei giocatori esperti, ndr). È per questo che siamo riusciti a ottenere risultati così buoni in così poco tempo. A volte un allenatore può dire qualcosa e questo ha un impatto. Ma a volte anche un compagno di squadra, un campione, aiuta. Tutto viene fatto con lo stesso obiettivo»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!