Milan, la voce di Pioli sul mercato: ecco cosa chiederà alla società! Gli obiettivi sono tanti, sia in entrata sia in uscita

Stefano Pioli dirà la sua sul mercato rossonero. Con la rivoluzione in casa Milan, il tecnico avrà più voce in capitolo. Per questo motivo, il suo lavoro inizia subito: prima del raduno programmato per i primi giorni di luglio.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, il tecnico chiederà un rimpiazzo di Bennacer a centrocampo, un esterno destro e un numero 10. Dirà la sua anche su chi dovrà andarsene: Origi e Rebic sicuri, da valutare il caso De Ketelaere.