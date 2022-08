Milan, per Ziyech spunta un clamoroso ritorno all’Ajax: le ultime

Spunta una nuova pista per Hachim Ziyech, a lungo seguito dal Milan. Secondo voci dall’Olanda, il marocchino potrebbe tornare all’Ajax

Il Milan ha a lungo inseguito Hachim Ziyech in questa sessione di mercato. L’interesse dei rossoneri nei confronti del giocatore del Chelsea sembra essersi raffreddato. Intanto per lui spunta una nuova pista di mercato.

Secondo quanto riportato da The Telegraaph, il marocchino potrebbe tornare all’Ajax. Sarebbero già stati avviati i primi contatti per un’operazione in prestito con diritto di riscatto.