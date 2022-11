Milan, per Ziyech e Broja poco spazio al Chelsea. Il punto

Hachim Ziyech e Armando Broja sono da tempo obiettivi di mercato del Milan. Al Chelsea trovano poco spazio

Il Milan ha da tempo messo nel mirino Hachim Ziyech e Armando Broja. I due hanno poco spazio al Chelsea (il loro minutaggio messo insieme è di 736 minuti, meno di quello di De Ketelaere) come riporta questa mattina Tuttosport. I due potrebbero decidere di lasciare Londra per rilanciarsi.

Sicuramente questo è il desiderio del fantasista marocchino. Già in estate sembrava vicino al rossonero, ma il suo ingaggio da 6 milioni di euro l’anno ha frenato la trattativa. A gennaio proverà ancora una volta a lasciare i Blues, magari in prestito. Maldini e Massara ci proveranno a determinate condizioni: il giocatore deve abbassare le sue pretese economiche e anche il Chelsea deve fare la sua parte contribuendo al pagamento dello stipendio. Inoltre sulla destra tra Saelemaekers, Messias e Brahim Diaz, ci sarà da fare spazio.

Diverso in parte il discorso per Broja, che è legato sentimentalmente al Chelsea (ci gioca da quando ha 8 anni). Di recente ha rinnovato fino al 2028, ma le prospettive di eterna riserva non dovrebbero attrarlo molto. Anche qui, i rossoneri cercano un accordo per un prestito.