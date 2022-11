Milan, per Lazetic niente prestito: Pioli lo studierà da vicino

Il Milan non sembra intenzionato a lasciar partire Marko Lazetic in prestito a gennaio. Stefano Pioli lo vuole vedere da vicino

Marko Lazetic ha avviato il conto dei gol. L’attaccante classe 2004 ha messo a segno tre gol in questa pausa nazionali con la Serbia U19 in due gare con i coetanei di Macedonia e Norvegia. Il serbo è entrato in fiducia e in condizione. Anche con il Milan Primavera ha dato segnali importanti (5 gol tra campionato e Youth League).

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli lo osserverà in maniera particolare portandolo con sé a Dubai per il ritiro pre-ripresa della Serie A. Il veto per la partenza in prestito a gennaio è stato già messo, il tecnico rossonero sembra propenso a concedergli più minuti in prima squadra (fin qui solo 4 l’anno scorso e 8 quest’anno). Il serbo studia da Giroud, ha l’apprezzamento di Leao e continua il suo percorso di crescita in attesa di avere questo impatto anche tra i grandi.