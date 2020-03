Milan: per Ibra il responsabile del caos societario è Ivan Gazidis

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan parrebbe un rebus, complice il caos societario. Il responsabile, per lo svedese, è Gazidis

La situazione in casa Milan parrebbe sempre più complicata. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro di Zlatan Ibrahimovic parrebbe sempre più in bilico.

Lo svedese è stato portato a Milanello da Paolo Maldini e Zvone Boban. Quest’ultimo ha lasciato i rossoneri, mentre il primo sarebbe in grande dubbio in vista della prossima stagione. Come riferisce sempre il noto giornale, il responsabile, per Ibra, di tale caos societario, sarebbe Ivan Gazidis.

In questi giorni era in programma un incontro tra l’ex Galaxy e l’amministratore delegato rossonero ma è stato rimandato a data da destinarsi.