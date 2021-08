Milan, Pellegri nemmeno in panchina in Monaco-Lens: addio alle porte

Milan, Pellegri non è stato nemmeno convocato per la partita tra Monaco e Lens. Trasferimento ai rossoneri sempre più vicino

Indizio di mercato in casa Milan: Pellegri non è stato nemmeno convocato da Niko Kovac per la gara del Monaco contro il Lens, valevole per la terza gara stagionale di Ligue 1.

L’attaccante classe 2001 è sempre più vicino al trasferimento in maglia rossonera. Stando alle notizie delle ultime ore, il giocatore italiano potrebbe svolgere le visite mediche già entro lunedì per essere subito a disposizione di mister Pioli.