Connect with us

News

Milan Parma, la storia si ripete a San Siro: i crociati infrangono il record di imbattibilità rossonero per la seconda volta

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Milan

Milan Parma, la storia si ripete a San Siro: i ducali spezzano l’imbattibilità dei rossoneri, ricalcando l’impresa del 1993 contro Fabio Capello

Il calcio è fatto di ricorsi storici che sembrano usciti da un copione già scritto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, esiste un filo invisibile che lega la sfida di ieri a quella del 21 marzo 1993. All’epoca, come ricorda la testata, fu l’attaccante colombiano Asprilla a interrompere il cammino leggendario del Milan di Fabio Capello. A distanza di quasi trentatré anni, il destino ha scelto ancora una volta i crociati per spezzare l’incantesimo: la rete del difensore argentino Troilo ha infatti messo fine alla serie positiva di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese che restava imbattuto da 24 turni consecutivi.

Emergenza e sfortuna a San Siro

La serata è iniziata sotto i peggiori auspici per la compagine rossonera, guidata in panchina dal vice Marco Landucci a causa della squalifica del primo allenatore. Già nel riscaldamento, la difesa ha perso un pilastro come Matteo Gabbia, rimpiazzato dal giovane belga Koni De Winter. Al suo fianco, in una retroguardia d’emergenza, ha trovato spazio Davide Bartesaghi, promettente jolly difensivo adattato per l’occasione nel match che vedeva il debutto della nuova quarta divisa.

Dopo soli dieci minuti, un altro colpo durissimo: il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek, perno fisico della mediana, è stato trasportato fuori in barella con il collare dopo uno scontro con Edoardo Corvi, il portiere emiliano. Al suo posto è subentrato lo svizzero Ardon Jashari, chiamato a gestire il possesso palla.

Il palo di Leao e la beffa del VAR

Nonostante le avversità, i padroni di casa hanno dominato il gioco. Rafael Leao, l’ala portoghese dal dribbling fulminante, ha colpito un legno clamoroso, mentre il fantasista statunitense Christian Pulisic ha cercato più volte la via del gol senza fortuna. Il fortino ospite ha resistito fino all’80’, quando su azione d’angolo Troilo ha svettato di testa insaccando.

Dopo una lunghissima revisione al monitor per un contatto sospetto su Mike Maignan, l’estremo difensore francese, l’arbitro Piccinini ha convalidato lo 0-1. Questa sconfitta gela le ambizioni scudetto dei rossoneri, che ora scivolano a -10 dai nerazzurri capolisti, interrompendo una serie utile che proseguiva dallo scorso agosto.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Loftus-Cheek Loftus-Cheek
Ultimissime Milan1 ora ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: operazione riuscita a Loftus-Cheek, la data del rientro e il suo messaggio ai tifosi

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×