Milan Parma, 25 tiri e nessun gol: non accadeva da quella stagione! Le difficoltà nel reparto offensivo preoccupano Allegri e il primo posto si allontana

Il Milan è uscito sconfitto per 0-1 contro il Parma a San Siro nella 26ª giornata di Serie A, un risultato che ha suscitato molte riflessioni in casa rossonera. Opta evidenzia un dato preoccupante: il Milan ha effettuato 25 tiri senza segnare, un episodio che non accadeva dalla sfida contro il Bologna di aprile 2022 (33 tiri). La mancata finalizzazione degli sforzi offensivi è uno dei temi più discussi a seguito di questa sconfitta, che pesa sulle ambizioni di Serie A della squadra.

Lo 0 al numero dei gol fatti apre così un tema in casa Milan, in particolare per la coppia d’attacco Pulisic-Leao, poco affiatata nel corso del match con un solo passaggio a coinvolgere l’asse tra lo statunitense e il portoghese.

La corsa Scudetto si complica ulteriormente

Questa sconfitta, la seconda consecutiva dopo il pareggio con il Como, mette in serio dubbio le possibilità del Milan di rientrare in corsa per lo Scudetto. Con 10 punti di distacco dalla capolista Inter, che guida in solitaria con 64 punti, la stagione di Serie A per il Milan sembra ormai quasi chiusa in termini di lotta per il titolo.

Champions League: l’obiettivo rimane a portata di mano

Tuttavia, sebbene il Milan sia ora distaccato dal primo posto, la Champions League rimane un obiettivo concreto per i rossoneri. Con un margine di 8 punti sul 5° posto occupato dalla Juventus, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League è ancora da certificare. La squadra di Allegri dovrà comunque mantenere la concentrazione e affrontare il finale di stagione con determinazione per evitare una ricaduta che potrebbe costarle il treno europeo.

