Milan Parma, scontro Conceicao-Calabria: spunta il clamoroso retroscena! Cosa è successo

Milan Parma, spunta il clamoroso retroscena sulla lite a fine partita tra Sergio Conceicao e Davide Calabria: ecco cosa è successo

Come riferito da Repubblica, spunta un clamoroso retroscena sulla lita tra Davide Calabria e Sergio Conceicao al termina di Milan–Parma, gara vinta in rimonta dai rossoneri per 3-2.

Tutto nasce dalla sostituzione. Calabria esce infuriato. Si lamenta, tira un calcio a un cartellone pubblicitario, poi a delle bottigliette: una di queste finisce in campo, e a raccoglierla stizzito va proprio Conceiçao. In quel momento non reagisce, ma non dimentica.