Milan Parma, attenzione al pericolo aereo: a San Siro la sfida allo specialista Pellegrino

Milan Parma, i rossoneri si preparano al delicato impegno casalingo contro i ducali cercando di blindare la difesa dagli attacchi di Mateo Pellegrino

Il Milan torna a calcare l’erbetta di San Siro con l’obbligo di conquistare i tre punti per non perdere terreno nella corsa verso la prossima Champions League. Dopo il mezzo passo falso contro il Como, la squadra guidata da Massimiliano Allegri — allenatore esperto che fa della cura dei dettagli difensivi il suo punto di forza — deve dare una risposta decisa sul campo. La pressione è alta, anche perché i nerazzurri dell’Inter hanno già allungato in vetta portandosi a +10 (con una partita in più) dopo il successo per 2-0 ottenuto nella trasferta di Lecce. Per il “Diavolo”, mantenere l’imbattibilità che dura da 24 turni è l’obiettivo minimo per continuare a sognare in grande.

Pellegrino: la minaccia che arriva dall’alto

Il principale ostacolo tra i rossoneri e la vittoria porta il nome di Mateo Pellegrino. L’attaccante classe 2001, centravanti moderno dotato di una struttura fisica imponente e di un senso della posizione fuori dal comune, rappresenta una variabile pericolosissima per la retroguardia di casa. I numeri confermano che la sua specialità sia il colpo di testa, una dote che lo pone ai vertici del calcio internazionale. Secondo quanto riportato da Opta, tra i giocatori in doppia cifra di gol dall’inizio della scorsa stagione nei maggiori cinque campionati europei, solo Mikel Merino — mediano dell’Arsenal e della nazionale spagnola — ha segnato in percentuale più gol di testa (64%) rispetto al talento del Parma, fermo al 60% con ben 6 reti su 10 totali segnate in questo modo.

Caccia al record personale a San Siro

La sfida di domani alle ore 18:00 non è solo una questione di classifica per il club emiliano, ma anche un’occasione d’oro per il suo bomber. Come sottolineato ancora da Opta, il giovane attaccante argentino ha la possibilità di stabilire un nuovo primato personale. Per Massimiliano Allegri, sarà fondamentale organizzare i raddoppi di marcatura e limitare i cross dalle fasce, impedendo al centravanti di sfruttare le sue doti acrobatiche per punire i rossoneri tra le mura amiche.