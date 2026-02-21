Milan Parma, Allegri ha deciso: in attacco giocano loro due. Un solo ballottaggio aperto

Milan Parma, Massimiliano Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto la coppia Pulisic-Leao in avanti. Un solo ballottaggio in difesa

Il countdown per la sfida di domani alle 18:00 contro il Parma è iniziato, e da Milanello arrivano le ultime indicazioni sulla formazione che Massimiliano Allegri (sostituito in panchina da Landucci per squalifica) manderà in campo. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, l’infermeria sorride a metà, permettendo però il recupero di pedine fondamentali per il 26° turno della Serie A Enilive.

Milan Parma: il dubbio in difesa e i grandi rientri

La gestione di Strahinja Pavlovic è stata il tema caldo della vigilia. Dopo la forte botta rimediata contro il Como (un trauma contusivo con vasto ematoma), il centrale serbo non è ancora al 100% per giocare dall’inizio:

Pavlovic C’è: Buone notizie: il difensore ha smaltito i dolori più acuti e si accomoderà in panchina , pronto a tornare pienamente a disposizione per la trasferta di Cremona.

Buone notizie: il difensore ha smaltito i dolori più acuti e si accomoderà in , pronto a tornare pienamente a disposizione per la trasferta di Cremona. Ballottaggio Bartesaghi-De Winter: Senza Pavlovic dal 1′, si apre un duello per il ruolo di braccetto sinistro. Al momento Davide Bartesaghi è il favorito per completare il trio difensivo con Tomori e Gabbia, superando nelle gerarchie dell’ultima ora il belga Koni De Winter.

Senza Pavlovic dal 1′, si apre un duello per il ruolo di braccetto sinistro. Al momento è il favorito per completare il trio difensivo con Tomori e Gabbia, superando nelle gerarchie dell’ultima ora il belga Koni De Winter. Scelte sugli Esterni: Se Bartesaghi dovesse vincere il ballottaggio, sulla fascia sinistra si rivedrebbe Pervis Estupiñán, pronto a garantire spinta e cross per le punte.

L’attacco: torna la coppia regina

Dopo le rotazioni e i dubbi legati alle condizioni fisiche, Allegri ritrova la luce dei suoi fuoriclasse. In attacco non sembrano esserci più ombre: la coppia titolare sarà formata da Christian Pulisic e Rafael Leao. Entrambi hanno dato garanzie negli ultimi allenamenti e sono pronti a trascinare il Diavolo verso una vittoria fondamentale per la corsa scudetto.