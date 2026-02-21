Connect with us

News

Milan Parma, Allegri ha deciso: in attacco giocano loro due. Un solo ballottaggio aperto

Published

2 ore ago

on

By

Allegri

Milan Parma, Massimiliano Allegri è pronto a lanciare dal primo minuto la coppia Pulisic-Leao in avanti. Un solo ballottaggio in difesa

Il countdown per la sfida di domani alle 18:00 contro il Parma è iniziato, e da Milanello arrivano le ultime indicazioni sulla formazione che Massimiliano Allegri (sostituito in panchina da Landucci per squalifica) manderà in campo. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, l’infermeria sorride a metà, permettendo però il recupero di pedine fondamentali per il 26° turno della Serie A Enilive.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Milan Parma: il dubbio in difesa e i grandi rientri

La gestione di Strahinja Pavlovic è stata il tema caldo della vigilia. Dopo la forte botta rimediata contro il Como (un trauma contusivo con vasto ematoma), il centrale serbo non è ancora al 100% per giocare dall’inizio:

  • Pavlovic C’è: Buone notizie: il difensore ha smaltito i dolori più acuti e si accomoderà in panchina, pronto a tornare pienamente a disposizione per la trasferta di Cremona.
  • Ballottaggio Bartesaghi-De Winter: Senza Pavlovic dal 1′, si apre un duello per il ruolo di braccetto sinistro. Al momento Davide Bartesaghi è il favorito per completare il trio difensivo con Tomori e Gabbia, superando nelle gerarchie dell’ultima ora il belga Koni De Winter.
  • Scelte sugli Esterni: Se Bartesaghi dovesse vincere il ballottaggio, sulla fascia sinistra si rivedrebbe Pervis Estupiñán, pronto a garantire spinta e cross per le punte.

L’attacco: torna la coppia regina

Dopo le rotazioni e i dubbi legati alle condizioni fisiche, Allegri ritrova la luce dei suoi fuoriclasse. In attacco non sembrano esserci più ombre: la coppia titolare sarà formata da Christian Pulisic e Rafael Leao. Entrambi hanno dato garanzie negli ultimi allenamenti e sono pronti a trascinare il Diavolo verso una vittoria fondamentale per la corsa scudetto.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Image Photo800365 Image Photo800365
Ultimissime Milan4 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: i rossoneri accelerano per Kean, dilemma diffide in vista del derby

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO4 ore ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×