Milan Parma, crociati a San Siro con un Pellegrino blindato fino al 2030

Milan Parma, il futuro di Mateo Pellegrino è ufficiale: rinnovo a lungo termine per l’argentino che sfida i rossoneri

Il Parma arriva alla sfida di stasera contro il Milan con una certezza in più nel proprio scacchiere offensivo. La società ducale ha infatti ufficializzato il prolungamento del contratto di Mateo Pellegrino, centravanti argentino dotato di grande fisicità e senso del gol, che ha firmato un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2030. L’annuncio, diffuso tramite i canali social del club circa tre settimane fa, ha visto il calciatore confermare la propria soddisfazione per il percorso intrapreso in Emilia, ringraziando i compagni di squadra e lo staff per il supporto ricevuto durante il suo primo anno in Italia.

La scelta di Pellegrino e il progetto di Carlos Cuesta

Secondo quanto riportato da TMW, il rinnovo del numero nove rappresenta un segnale forte verso le pretendenti di mercato. Negli ultimi mesi, infatti, Mateo Pellegrino era finito nel mirino di diverse società italiane, con i rossoneri in prima fila per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. La firma mette fine alle speculazioni proprio alla vigilia del match di San Siro, confermando la centralità del ragazzo nel progetto tecnico di Carlos Cuesta, allenatore spagnolo noto per la sua capacità di valorizzare i profili giovani e dinamici.

L’attaccante, approdato in maglia gialloblù nel gennaio 2025, ha dimostrato un adattamento immediato agli schemi della formazione emiliana. In 39 presenze complessive tra campionato e coppe, la punta ha messo a segno 12 reti, diventando una risorsa fondamentale per il reparto offensivo della squadra guidata da Carlos Cuesta. Il club ha ribadito che il prolungamento è frutto di una crescita costante e della volontà reciproca di consolidare gli obiettivi sportivi dei prossimi anni. Stasera, nel prestigioso palcoscenico di Milano, il centravanti sarà l’osservato speciale di una sfida che profuma di futuro.

