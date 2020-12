Milan Parma 2-2, le pagelle rossonere: Theo Hernandez il salvatore

Match sfortunatissimo per i rossoneri che acciuffano il pareggio nel recupero come con il Verona grazie ad uno strepitoso Theo Hernandez

Il Milan riacciuffa il Parma nel recupero così come successo contro il Verona; terzo pareggio interno per i rossoneri che ringraziano Theo Hernandez che con la prima doppietta in Serie A permette alla formazione di Pioli di restare imbattuta pur in una sfida in cui tante sfortune si sono abbattute. Le nostre pagelle:

Donnarumma 6 Inchiodato senza appello da Hernani, a momenti gli riesce il miracolo su Kurtic.

Calabria 5 Cerca un anticipo in mediana ma il suo controllo sbagliato permette il lancio lungo proprio dal suo lato e da lì nasce il gol di Hernani e non chiude in tempo su Kurtic.

Gabbia sv Si teme un serio problema al ginocchio sinistro per lui (dal 5′ Kalulu 6 Poteva far meglio su Gervinho in occasione dello 0-1 ma nel complesso buona prova e ottimo senso dell’anticipo).

Romagnoli 5,5 Gervinho lo salta facile in uno contro uno, non riesce a mettere una pezza in nessuna delle due reti emiliane pur non avendo grandi responsabilità.

Theo Hernandez 7,5 Grande dinamismo sulla corsia, è lui a creare l’azione da cui il gol annullato e nella ripresa di testa prima e con una fiondata riacciuffa la partita

Bennacer 6,5 Rientra da titolare e ritrova subito le geometrie ed il controllo della mediana prima di dover abbandonare per un problema muscolare (dal 75′ Tonali sv).

Kessié 5 In ritardo sulla copertura a centro area in occasione del gol di Hernani.

Castillejo 6 Per colpa di una scarpa, l’azzeccagarbugli al VAR annulla il suo secondo gol consecutivo in campionato; dei tre dietro la punta è nettamente il più intraprendente (dal 46′ Hauge 5 In Europa League devastante, contro una difesa arcigna contro quella del Parma va in grande difficoltà).

Calhanoglu 6,5 Vince il pallone d’oro della jella con un incrocio, un palo e una traversa colpiti.

Brahim Diaz 5 Un lampo che si stampa contro l’incrocio ma anche tanti, troppi errori, tra cui il gol mangiato che “costa” il fuorigioco di Castillejo (dal 46′ Rafael Leao 5 Una ginocchiata sul gluteo di Gagliolo sembra metterlo fuori gioco; la fascia destra non sembra fare per lui).

Rebic 5 Non riesce a fare il lavoro da prima punta, viene spesso fuori anziché intasare l’area; del resto non è Ibrahimovic.

All. Pioli 6 La gara più sfortunata dell’anno; due infortuni, due gol subiti nelle uniche due volte in cui l’avversario entra in area, un gol annullato per una scarpa in fuorigioco e ben quattro legni colpiti; nonostante tutto ciò, riesce comunque a rimediare un punto per allungare la striscia d’imbattibilità.

PARMA (4-3-3): Sepe 6; Iacoponi 6,5, Osorio 7, Bruno Alves 7, Gagliolo 6,5; Brugman 6,5, Hernani 7 (dall’87 Busi sv), Kurtic 7 (dal 75′ Sohm sv); Karamoh 5,5 (dal 66′ Ciprien 6), Cornelius 6 (dal 66′ Inglese 6,5), Gervinho 6,5. All. Liverani 6,5.