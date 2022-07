Milan, Origi sul suo percorso: «Grato al Liverpool, ora qui è una sfida». Le dichiarazioni del nuovo attaccante rossonero

Divock Origi parla così della sua avventura al Liverpool. Le dichiarazioni del nuovo giocatore del Milan in conferenza stampa.

«Sono molto grato del mio percorso, aver disputato tanti anni con il Liverpool. L’importante è riuscire a massimizzare il proprio potenziale, essere qui al Milan per me è una grande sfida, voglio dare il meglio per i tifosi e per la squadra. Sono molto contento dell’accoglienza dei fan e sono qua per lavorare.»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI