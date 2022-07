Milan, Origi sulla Serie A: «Campionato diverso dalla Premier, è molto tattico». Le dichiarazioni del nuovo attaccante rossonero

Divock Origi parla così differenze tra Serie A e Premier League. Le parole del nuovo giocatore del Milan in conferenza stampa.

«Sicuramente Premier e Serie A sono diverse, io ho giocato in Germania e in Francia oltre che col Belgio. Il calcio italiano è molto tattico, tante squadre si affidano alle giocate singole con grande competizione. In Inghilterra forse c’è più fisicità ma qui posso crescere molto e portare la mia esperienza».

