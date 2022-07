Milan, oggi amichevole a Colonia: out i big tranne Giroud e Tonali

Il Milan è di scena a Colonia nella prima amichevole internazionale di questa estate. I rossoneri hanno molto deficit di formazione

A Colonia va in scena la prima amichevole internazionale per il Milan di Pioli. I rossoneri scendono in campo questa sera al RehinEnergieStadion alle ore 19:00. In caso di parità si andrà ai calci di rigore.

Come riportato da Tuttosport, il tecnico non avrà a disposizione la sua squadra al completo. Molti big (Theo Hernandez, Bennacer, Tomori, Leao, Maignan, Florenzi, Calabria, Saelemaekers e Lazetic) non partiranno con il resto del gruppo in quanto rientrato solamente negli ultimi due giorni.

Ci saranno invece con molta probabilità Tonali e Giroud, mentre Kjaer continua il suo recupero personalizzato. Viaggerà con il Milan anche il direttore tecnico Paolo Maldini.