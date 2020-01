Milan, offerte per Suso, ma il Milan vuole monetizzare

Secondo Sportitalia sono diverse le offerte arrivate in casa Milan per Suso. Il Milan apre alla cessione, ma vuole monetizzare subito

Sono molte le offerte arrivate in via Aldo Rossi per l’esterno spagnolo Suso. In Italia si era fatta avanti la Sampdoria con una richiesta di prestito semestrale che il Milan non ha minimamente preso in considerazione. Il calciatore, protagonista di una prima parte di stagione deludente, non convince i club europei ad affondare il colpo nell’immediato futuro, che puntano più a un prestito con un eventuale diritto di riscatto.

Si è parlato di un’interesse della Roma e di un possibile scambio con il turco Cengiz Under, ma per ora è solo un’ipotesi perchè il Milan punta forte su Politano, prima scelta. Dalla Spagna, altri club interessati tra i quali il Valencia, il Siviglia e il Getafe hanno fatto dei sondaggi per un prestito, prestiti in cui il Milan inserirebbe un’obbligo di riscatto a fine stagione.

Solo rumors, almeno per ora.