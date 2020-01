Formazioni ufficiali Cagliari-Milan: Ibra e Leao coppia d’attacco, fuori Suso

Formazioni ufficiali Cagliari-Milan: Pioli vira sul 4-4-2 e propone Ibrahimovic e Leao come coppia offensiva, Castillejo al posto di Suso

Formazioni ufficiali Cagliari-Milan: Pioli prende coraggio e decide di cambiare il modulo dei rossoneri, che scenderanno oggi in campo con il 4-4-2. Suso e Bonaventura esclusi eccellenti. In attacco spazio al tandem Ibra-Leao. Sulla fascia destra di centrocampo, al posto del numero 8, agirà Samu Castillejo, mentre in mediana torna Kessie a fianco di Bennacer. Calabria ancora preferito a Conti. Confermato invece il 4-3-1-2 di Maran, con Joao Pedro e Simeone terminali offensivi, ispirati alle loro spalle da Radja Nainggolan.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Rafael, Lykogiannis, Walukiewicz, Birsa, Oliva, Ionita, Castro, Ladinetti, Cerri. All.: Maran.

MILAN (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. A disposizione: Donnarumma A, Reina, Conti, Gabbia, Krunic, Bonaventura, Paquetà, Brescianini, Piatek, Suso, Rebic. All. Pioli.

Cagliari-Milan, i precedenti con Abisso

Cagliari-Milan, in programma sabato 11 gennaio alle ore 15:00, sarà l’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. A dirigere l’incontro tra rossoblù e rossoneri sarà Rosario Abisso, della sezione A.I.A. di Palermo. Sono 5 i precedenti del Diavolo con Abisso. Il bilancio è favorevole agli uomini di Pioli, con 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta. Questi ultimi due risultati però sono arrivati, guarda caso, proprio contro il Cagliari. Con il fischietto di Palermo come direttore di gara infatti, i rossoneri hanno affrontato due volte i sardi e non hanno mai vinto.