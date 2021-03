Milan, occhi su un difensore della Bundesliga: c’è un canale preferenziale

Secondo quanto riportato dal Daily Express, Arsenal e Milan avrebbero individuato un difensore centrale per il futuro. Aperti i dialoghi in Germania

Secondo quanto riportato dal Daily Express, l’Arsenal vuole il difensore centrale dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka. Il classe ’99 è un obiettivo anche del Milan, sempre attento ai talenti emergenti della Bundesliga. Al momento né i Gunners né i rossoneri sembrano volere tentare l’affondo, ma si limitano ad un sondaggio per valutare l’investimento.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023, ma ricordiamo che l’Eintracht è in ottimi rapporti con la dirigenza milanista per via dello scambio tra Rebic e André Silva.