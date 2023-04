Milan, obiettivo Parisi: sorge un ostacolo! Cosa succede. I rossoneri cercano un vice Theo Hernandez e puntano il giocatore dell’Empoli

Non solo l’attacco. Il Milan vuole intervenire anche in difesa: in particolare, si cerca un vice di Theo Hernandez. Il nome principale è quello di Fabiano Parisi, uno dei protagonisti di questa stagione con l’Empoli.

L’ostacolo nell’avviare una trattativa è il prezzo che la squadra toscana ha fissato per lui: 15 milioni. Valutazione troppo alta secondo i dirigenti rossoneri. Però, tra Empoli e Milan c’è un buon rapporto, potrebbe essere che le parti si avvicineranno in futuro. Lo scrive Tuttosport.