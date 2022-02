ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, in estate un altro difensore oltre a Botman: i nomi. I rossoneri dovranno sostituire anche Romagnoli

Non solo Sven Botman per rinforzare la difesa del Milan in estate.

Come riporta Tuttosport i rossoneri potrebbero dover sostituire Romagnoli. Ecco allora che tornerebbero di moda Esteve del Montpellier e Thiaw dello Schalke 04 cercati anche a gennaio.