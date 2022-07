Milan, nuove rotazioni in vista: Pobega verso un ruolo chiave

Tommaso Pobega, ritornato al Milan dopo le varie annate in prestito, è pronto ad affermarsi in questa stagione rossonera

Arrivato, anzi ritornato, in punta di piedi e senza proclami, Tommaso Pobega può ritagliarsi un ruolo fondamentale in questa stagione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calendario da agosto a novembre sarà molto pesante: in media una gara ogni quattro giorni, a cui si aggiungono i match di Nations League.

Per Stefano Pioli sarà importante calibrare le rotazioni ed in questo senso la duttilità di Pobega può tornare utile. L’ex Torino può giocare sia nei due davanti alla difesa che come trequartista.