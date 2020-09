Milan-Novara: la formazione rossonera nella prima amichevole

Il Milan rompe il ghiaccio con la prima amichevole stagionale a Milanello contro il Novara; Ibra subito in campo da titolare

Alle 17 il Milan scende in campo a Milanello per la prima amichevole pre-stagionale contro il Novara formazione che attualmente milita in Serie C.

Questo l’undici iniziale che Stefano Pioli manderà in campo contro i piemontesi allenati da Simone Banchieri: Antonio Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Halilovic, Paquetà, Tonin; Ibrahimovic.