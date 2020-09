Milan-Novara streaming: dove vedere la prima amichevole dei rossoneri

Milan-Novara streaming: domani i rossoneri disputeranno la prima amichevole stagionale, dove poter vederla vedere in streaming e diretta tv

Milan-Novara streaming: domani a Milanello dalle ore 17 il Milan disputerà la prima amichevole stagionale contro il Novara, ecco dove poter vedere la gara in streaming e diretta tv:

Milan-Novara sarà trasmessa su Milan TV per tutti gli abbonati (canale 230 di Sky e in streaming su Sky Go). La gara di domani sarà anche visibile in diretta per tutti i possessori dell’abbonamento DAZN con collegamento da Milanello a partire dalle ore 16:45.

Milan-Novara, i precedenti

Nella storia tra le due compagini nelle gare ufficiali sono 10 i successi del Milan, uno quello del Novara e altrettanti i pareggi. Nella passata pre-stagione le squadre si sono già affrontate in quel di Milanello: pareggio per 1-1 con il gol primo gol rossonero di Theo Hernandez.

Milanello, il programma della giornata

Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, il programma di domani prevede una doppia sessione di allenamento: il primo alle 10.30, mentre alle 17.00 i rossoneri disputeranno un’amichevole contro il Novara.