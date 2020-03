Milan: non il solito Rebic, sostituto da Leao nella ripresa

Rebic, contro il Genoa, non è riuscito ad incidere. Pioli è stato costretto a sostituirlo nella ripresa per lasciare il posto a Leao

Il Milan di Stefano Pioli è stato sconfitto con un San Siro vuoto, dal Genoa di Davide Nicola (1-2). Non è bastata la rete di Zlatan Ibrahimovic per la possibile rimonta. Male Ante Rebic, poco lucido nel primo tempo in diverse occasioni.

Il croato non è riuscito a dimostrare le sue reali potenziali, meriti anche di un Genoa ben messo in campo. Il numero 18 rossonero è stato sostituito al minuto 12 della seconda frazione di gioco con Rafael Leao, entrato per creare più movimento in area e spazi per Zlatan Ibrahimovic. Obiettivo raggiunto in parte.