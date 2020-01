Milan, Niente Napoli per Rodriguez. I rossoneri rifiutano l’offerta

Niente Napoli per Ricardo Rodriguez, almeno per ora. Il Milan ha rifiutato l’offerta di prestito con diritto di riscatto

Tutto sfumato. Oggi doveva esserci l’incontro decisivo per il trasferimento di Ricardo Rodriguez al Napoli, ma i rossoneri hanno interrotto tutto. L’offerta del Napoli era un prestito con diritto di riscatto intorno ai 6 milioni di euro. Il Milan voleva inserire, come per Suso, dei criteri che potevano trasformare il diritto in obbligo di riscatto.

Gli agenti di Rodriguez avevano trovato l’accordo con il Napoli ed era tutto pronto per essere ufficialmente definito. Niente Napoli quindi per lo svizzero che dopo il Fenerbache trova altri problemi, diversi questa volta, ma resta a Milano.