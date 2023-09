Milan Newcastle, dentro Reijnders e Pulisic: esordio in Champions coi rossoneri per i due

Milan Newcastle, dentro Reijnders e Pulisic all’ora di gioco: esordio in Champions coi rossoneri per i due

Superata l’ora di gioco Stefano Pioli decide di richiamare in panchina Chukwueze e Pobega e gettare nella mischia due dei protagonisti di questo inizio di stagione: Reijnders e Pulisic.

Per i due nuovi rinforzi arrivati nell’ultimo mercato si tratta dell’esordio in Champions League, solo con la maglia del Milan per il primo, in assoluto invece per il centrocampista.