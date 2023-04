Milan Napoli, San Siro punta il record: ecco le cifre dell’incasso. Lo stadio sarà pronto a sostenere i rossoneri e la società sorride

Il primo atto tra Napoli e Milan è stato archiviato, con la vittoria dei rossoneri contro i partenopei allo stadio Maradona. Per il secondo capitolo ci si sposta a Milano, a San Siro.

Ai quarti di Champions, contro il Napoli, sono attesi un milione e trecento mila spettatori, con un incasso totale che si aggira intorno ai 70 milioni. I biglietti sono finiti una volta che si è aperta la vendita per gli abbonati e per i possessori della carta Cuore Rossonero. La vendita libera sarebbe stata aperta solo nel caso di biglietti residui, ma così non è stato.

Contro il Napoli è possibile superare il record messo a segno contro il Tottenham: l’incasso che era fermo a 9 milioni potrà arrivare fino ai 10 contro il Napoli. La ragione di tale differenza è chiara: prezzi più alti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.