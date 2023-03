Milan Napoli, ecco il derby europeo: una partita a scacchi

Milan-Napoli sarà il derby europeo di questi quarti di finale di Champions League. Ecco l’analisi della Gazzetta dello Sport

Un triplo confronto che mette di fronte Spalletti e Pioli, due tecnici che si stimano molto e che dovranno saper fare le proprie mosse a dovere in una tripla partita a scacchi che susciterà emozioni e spettacolo. Entrambi hanno pezzi su cui puntare, per la maggior parte concentrati sulla fascia sinistra. Da un lato la ormai rinomata “Theao” che però in questi stagione non sta rendendo con continuità. Dall’altro Kvaratshkelia supportato da Mario Rui, una catena che spaventa ormai chiunque. E poi, Osimhen contro Giroud. L’intraprendenza e strapotere fisico del nuovo contro l’esperienza e la scaltrezza della vecchia volpe che nelle notti europee che contano sa come si fa.