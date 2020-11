Milan, Musacchio si è allenato con il resto del gruppo FOTO

Una buona notizia per mister Pioli: Mateo Musacchio sta lentamente tornando a completa disposizione.

Il difensore rossonero oggi ha svolto l’allenamento a Milanello insieme al resto del gruppo, come testimoniato dagli scatti della seduta pubblicati su Twitter dal Diavolo. Dopo un lungo periodo di assenza quindi, l’argentino torna finalmente arruolabile e il reparto difensivo del Milan trova nuovamente tutte le presenze.

The boys are back to business at Milanello 💪#SempreMilan pic.twitter.com/498KPL725Y

— AC Milan (@acmilan) November 12, 2020