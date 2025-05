Milan Monza, prosegue la vendita dei tagliandi per l’ultima giornata di Serie A!

Milan Monza, la vendita dei tagliandi per l’ultima giornata di Serie A prosegue. In attesa di scoprire giorno e ora

In attesa di scoprire giorno e ora di Milan-Monza, 38° turno di Serie A, in programma settimana prossima, prosegue la vendita dei tagliandi per il match che si disputerà in quel di San Siro.

Attualmente c’è la fase di vendita libera che si chiuderà ad esaurimento posti o al momento del fischio d’inizio della sfida. Verosimilmente si andrà oltre i 70.000 spettatori.