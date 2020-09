Milan-Monza streaming e tv: dove poter vedere la gara di questa sera

Milan-Monza streaming e tv: è in programma questa sera a San Siro l’amichevole tra rossoneri e brianzoli, ecco dove vederla

Milan-Monza streaming e tv: la gara amichevole tra Milan e Monza in programma questa sera alle ore 20:45 a San Siro sarà trasmessa in diretta in chiaro su Italia 1 (telecronaca di Callegari e Innocenti) e sul canale tematico rossonero Milan TV, accessibile solo a chi possiede l’abbonamento, e su DAZN attraverso l’app scaricabile e fruibile sia da Smart TV che mobile.

Milan-Monza, ultime e probabile formazioni

In porta, come contro il Novara, dovrebbe giocare Antonio Donnarumma, in difesa Calabria e Theo Hernandez sulle corsie con centrali Duarte e Bellodi. A centrocampo Bennacer e Kessie con Laxalt, Paquetà e Halilovic a comporre il tridente alle spalle dell’unica punta, Zlatan Ibrahimovic.

Formazione decisamente più titolare invece per Brocchi che per la sfida di questa sera confermerà Lamanna tra i pali; difesa a 4 con Donati (nuovo acquisto) e Sampirisi ai lati di Bellusci e dell’ex Paletta centrali. A centrocampo Armellino, Barberis e Barillà faranno da schermo a Finotto trequartista alle spalle di Maric.

Milan (4-2-3-1): A.Donnarumma; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Halilovic, Paquetà, Laxalt; Ibrahimovic. All. Pioli

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Donati, Paletta, Bellusci, Sampirisi; Armellino, Barberis, Barillà, Machin; Finotto, Maric. All. Brocchi

I precedenti tra i due club

Milan e Monza si sono scontrati in 39 occasioni nel corso della loro storia, solo 14 volte in gara ufficiale: nessun pareggio ma 13 successi rossoneri e solamente 1 per i biancorossi brianzoli (datata 6 settembre 1964). Per quanto concerne le amichevoli: il Milan è avanti nei precedenti con 19 vittorie, 5 pareggi e nessun successo del Monza.

Milan-Monza, l’arbitro del match

Sarà il Sig. Paolo Sozza della sezione di Seregno l’arbitro designato a dirigere il match amichevole di questa sera a San Siro tra Milan e Monza. Assistenti: Sig. Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Sig. Andrea Tardino della sezione di Milano.