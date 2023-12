Milan Monza 3-0: tris rossonero senza storia a San Siro

Il Milan ospita il Monza nella sedicesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato Daniele Grassini a San Siro) – Il Milan vuole dare continuità alla vittoria in Champions contro il Newcastle. Avversaria il Monza a San Siro. Tris rossonero senza storia firmato tra primo e secondo tempo da Reijnders, Simic e Okafor

Milan Monza 3-0 LIVE: sintesi e moviola

Prima del calcio d’inizio un minuto di silenzio per ricordare lo scomparso Antonio Juliano

1′ Inizia il primo tempo

2′ Occasione Giroud – azione manovrata del Milan con la palla che arriva a Pulisic che crossa per il francese che gira di testa ma la conclusione è di poco alta

3′ GOL REIJNDERS – recupera palla il Milan con Loftus Cheek , scarico sull’olandese che si mette in proprio e con una serpentina al limite dell’area arriva davanti a Di Gregorio e lo batte per il vantaggio rossonero

8′ Occasione Theo Hernandez – uno due sulla fascia tra il francese e Leao che punta l’area e arrivato sul fondo riserve il compagno che prova la conclusione in diagonale ma è attento Di Gregorio

9′ Tiro Leao – difende palla Giroud che offre al portoghese che punta l’area e arrivato al limite dell’area calcia, conclusione alta

14′ Tiro Colombo – azione manovrata del Monza che arriva in area di rigore rossonera, palla a Colombo che riceve spalle alla porta, si gira e calcia, tiro sull’esterno della rete

19′ Tiro Loftus – recupera palla Reijnders dopo un errore di Theo, palla all’inglese che riparte e arrivato al limite dell’area calcia, conclusione deviata in angolo

23′ Problemi per Pobega – il centrocampista rossonero si accascia da solo al centro dell’area, sostituito da Simic

27′ Tiro Florenzi – contropiede gestito da Theo e Leao che offre al numero 42 che a sua volta prova la conclusione dalla distanza, vola Di Gregorio che evita il gol del raddoppio

30′ Tiro Carboni – il numero 44 del Monza ci prova di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, attento Maignan che blocca

35′ Tiro Colpani – conclusione diretta da calcio di punizione al limite dell’area rossonera, tiro alto e controllato da Maignan

39′ Occasione Florenzi – scambio tra Giroud e Leao che avvia il contropiede del Milan, palla al terzino che calcia in diagonale ma trova l’opposizione miracolosa di Di Gregorio

41′ GOL SIMIC – muove la palla il Milan sugli sviluppi di calcio d’angolo, scambio tra Theo e Leao con il portoghese che arriva sul fondo e crossa arriva in spaccata Simic che sigla il raddoppio

43′ Traversa di Pulisic – azione manovrata del Milan con la palla che arriva all’americano in zona defilata, dribbling e tiro a giro che si stampa sulla parte bassa della traversa

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Contropiede del Milan dettato da un recupero palla e un contrasto vinto da Reijnders che lancia Theo, il francese parte alla sua maniera e crossa in mezzo, Leao intercetta un pallone forse destinato a Pulisic che perde il tempo e viene chiuso dalla difesa

52′ Occasione Tomori – sugli sviluppi di calcio d’angolo battuto da Florenzi, svetta il difensore che impatta di testa e per poco non batte Di Gregorio

56′ Tiro Ciurria – il numero 84 del Monza ci prova dalla lunga distanza, conclusione abbondantemente alta

61′ Occasione Colpani – il numero 28 del Monza approfitta di un pallone vagante al centro dell’area rossonera e calcia a botta sicura, miracoloso Maignan

62′ Occasione Giroud – l’attaccante rossonero prova a girare di testa un cross di Theo Hernandez, conclusione di poco alta

69′ Il Milan prova a gestire il doppio vantaggio con il possesso e abbassando i ritmi di gioco

72′ Occasione Okafor – difende palla Giroud che offre al compagno che punta la porta e calcia a giro, attento Di Gregorio

76′ GOL OKAFOR – azione stupenda del Milan con Reijnders che crossa in area di rigore, sfonda intelligentissima di Giroud che con lucidità offre a Okafor che di prima calcia e batte Di Gregorio

79′ Problemi per Okafor, entra Chukwueze

83′ Prova a spingere il Monza come reazione d’orgoglio per trovare almeno un gol

85′ Il Milan spreca un ghiotto contropiede 3 contro 1 gestito da Pulisic e Chukwueze con Theo che arriva in area ma sul più bello perde il contrasto decisivo e viene fermato

89′ Ancora un’occasione sprecata dal Milan con Chukwueze che parte in contropiede e arrivato al limite dell’area offre a Giroud che non calcia di prima e perde il tempo per ribadire in rete

94′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Reijnders

Milan Monza 3-0: risultato e tabellino

Marcatori: 3′ Reijnders; 41′ Simic; 76′ Okafor

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer (65′ Bartesaghi), Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (65′ Bennacer), Reijnders, Pobega (23′ Simic) ; Pulisic, Giroud, Leao (65′ Okafor). All. Pioli. A disp. Nava, Mirante, Adli, Jovic, Romero, Chukwueze, Krunic, Jimenez, Nsiala

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Pedro Pereira, Pessina (62’Akpa Akpro) , Gagliardini, Kyriakopoulos (63’Maric); Colpani (62′ Carboni) , Mota Carvalho; Colombo (53′ Ciurria). All. Palladino. A disp. Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Bettella, Birindelli, Carboni, Maric, Bondo, Cittadini, Vignato

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: 33′ Reijnders; 54′ Carboni; 91′ Gagliardini

Milan Monza : il pre-partita

#Milan in partenza verso San Siro. #Okafor si ferma per un autografo ad un giovane tifoso pic.twitter.com/nyUGgBS3i8 — Milan News 24 (@Milannews24_com) December 17, 2023