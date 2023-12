Pagelle Milan Monza: Reijnders scatenato, prima gioia per Simic, Maignan blinda la porta

I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A: pagelle Milan Monza

TOP: Reijnders, Maignan, Simic

FLOP: Pobega

VOTI:

Maignan 7- Non rischia praticamente nulla nel primo tempo, quando il Monza calcia verso la porta lo fa in maniera imprecisa, sicuro in presa alta. Strepitoso nell’evitare il gol che avrebbe rimesso in partita il Monza

Florenzi 6,5– spinge e corre sulla fascia rientrando in difesa quando serve, crea almeno due palle gol ma in entrambe è attento Di Gregorio a negargli il gol

Kjaer 6 – autoritario e diligente, attento in chiusura quando serve sia con lo schieramento a 4 sia a 3 dopo l’ingresso in campo di Simic (65′ Bartesaghi 6)

Tomori 6– Solido e attento in difesa, risolve un paio di situazioni che potevano essere pericolose per i rossoneri

Theo Hernandez 6,5 – spinge e si muove per tutto il campo, ha l’occasione per il 2-0 ma Di Gregorio con una buona parata gli nega la gioia del gol

Reijnders 7 – Ha il merito di sbloccare il match dopo pochi minuti mettendolo subito in discesa a favore dei rossoneri

Pobega 6 – la sua partita dura appena 23′ poi viene sostituito per un problema fisico (23′ Simic 7)

Loftus Cheek 6 – la sua fisicità in mezzo al campo si sente ed è anche propositivo in fase offensiva (65′ Bennacer 6)

Pulisic 6,5 – solita spina nel fianco per le difese avversarie, abbina tecnica e qualità. La traversa gli nega il gol dopo una grande giocata

Giroud 6,5 – difende tanti palloni sporchi, favorendo tante ripartenze dei rossoneri, generoso nel pressare i difensori avversari in fase di non possesso. Serve l’assist a Okafor per il 3-0.

Leao 6,5 – La sua partita va a sprazzi, due buone giocate una che porta all’assist non sfruttato da Theo Hernandez a causa anche della complicità di Di Gregorio e l’altra che porta al gol di Simic (65′ Okafor 6 (79′ Chukwueze sv)